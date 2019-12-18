أفاد التلفزيون الرسمي، الأربعاء، بصدور أمر إلقاء قبض بحق محافظ بابل السابق صادق مدلول. وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "محكمة جنح الحلة تصدر أمر إلقاء قبض بحق محافظ بابل السابق صادق مدلول".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنح الحلة تصدر امر القاء قبض على محافظ بابل السابق صادق مدلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.