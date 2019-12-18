أوروبا: بريكست بدون اتفاق تجاري سيضر ببريطانيا أكثر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء من أن الفشل في التفاوض سريعًا على اتفاق تجاري جديد بعد بريكست سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن "الجدول الزمني الذي أمامنا يشكّل تحديًا كبيراً.

وأضافت في حال لم نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، فسنواجه الخطر مجدداً ومن شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر على بريطانيا".

وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي سيسعى جونسون للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل الأوروبي ثم يبدأ في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.

وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في شمال ووسط إنجلترا أنه سيقود "حكومة الشعب" وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي.