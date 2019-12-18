عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على لبنانيين ارتكبوا أعمال شغب أمام منزل مفتي طرابلس

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، توقيف عدد من الأشخاص قاموا بشغب أمام منزل مفتي طرابلس، حسب بيان صحفي له.

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وقالت ​قيادة الجيش​،​ في بيان، إنه "حوالي ​الساعة​ الرابعة من فجر اليوم، أقدم عدد من الأشخاص يستقلّون دراجات نارية على التجمع أمام منزل مفتي طرابلس و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار، وقاموا بارتكاب أعمال شغب وتحطيم للأملاك، مطلقين شعارات نابية، ثمّ أقدموا على إلقاء زجاجات حارقة على ​شجرة الميلاد​ في مستديرة النيني، ما أدى إلى اشتعالها".

وذكر البيان، أنه "عند الساعة الخامسة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعوين "م.ش" و"م.م" لحيازتهما أسلحة و​مخدرات​، والمدعو "أ.ن" والسوري "ن.ع" لقيامهم بتاريخ سابق على ​إطلاق النار​ باتجاه مواطنين وإصابتهم، ومحل لبيع ​الهواتف الخليوية​ في ميناء طرابلس".

كما تدخّلت قوى من الجيش وعالجت توترا في منطقتي ​كورنيش المزرعة​ و​بربور​ على خلفية نزع صور، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.