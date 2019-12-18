عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تطالب مجلس الأمن بعدم الاعتراف باتفاقية أردوغان- السراج

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

وصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا، باطلة وغير صالحة، وطالبت بعدم تسجيلهما.



واعتبرت مصر في الرسالة التي قدمها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، السفيرة الأمريكية كلي كرافت، وإلى أعضاء المجلس، أن هاتين المذكرتين، خرق للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 وبإشراف من الأمم المتحدة، بين الأطراف الليبية، وأنهما ينتهكان قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.