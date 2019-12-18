عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة الأم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، إن البرلمان سيخصص عام 2020 لدعم اللغة العربية واتخاذ عدد من الخطوات، من خلال منظومة التشريعات التى يصدرها البرلمان، وفي مقدمتها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.



وأضاف السلمي، في تصريح له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن البرلمان العربي ولجانه المختصة تعمل على إصدار 3 قوانين استرشادية عربية لتحقيق هذه الأهداف منها قانون عربي استرشادي لمكافحة الأمية وتشجيع القراءة، وتعزيز اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا.

وأوضح أن العالم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر 1973م، والذي أقرت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.