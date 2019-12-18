مصر.. مصرع 12 شخصاً في حادث سير مروع بالمنوفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. مصرع 12 شخصا في حادث سير مروع بالمنوفية

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

لقي 12 مصرياً مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم مروع وقع أمام كمين العجيزي في محافظة المنوفية.

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وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز السادات، بتصادم سيارة لنقل عمالة بسيارة لنقل البضائع أمام كمين العجيزي بمدينة السادات.

وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، والوفيات إلى مستشفى السادات العام.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة.