مصر.. مصرع 12 شخصاً في حادث سير مروع بالمنوفية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. مصرع 12 شخصا في حادث سير مروع بالمنوفية
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
لقي 12 مصرياً مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم مروع وقع أمام كمين العجيزي في محافظة المنوفية.
وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز السادات، بتصادم سيارة لنقل عمالة بسيارة لنقل البضائع أمام كمين العجيزي بمدينة السادات.
وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، والوفيات إلى مستشفى السادات العام.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة.
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