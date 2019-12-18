السلطات السودانية تضع يدها على مقار التنظيمات والنقابات المهنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

وضعت السلطات السودانية يدها على مباني ومقار النقابات والاتحادات المهنية بعد قرار حلها، إنفاذاً للقرارات الصادرة عن لجنة إزالة التمكين، في وقت كشف فيه مجلس السيادة عن قرارات ستصدر قريباً بشأن الدعم الحكومي للوقود، وإجراءات صارمة سيتم اتخاذها بالحدود لمنع تهريب السلع.

وبحسب مصادر سودانية، تسلمت السلطات الأمنية مباني اتحادات الأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعلمين والصحافيين واتحاد نقابات عمال السودان، وذلك بعد أن عمم بنك السودان توجيهاً للبنوك الحكومية والتجارية العامة في السودان بحجز وتجميد حسابات وأرصدة تلك التنظيمات، استناداً لقرار اللجنة بحجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها