إجلاء نصف مليون شخص من مبان في موسكو خلال ثلاثة أسابيع بسبب تهديدات بوجود قنابل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجلت السُلطات الأمنية الروسية حوالي نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم أنه جرى إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.

ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أي من هذه المواقع.