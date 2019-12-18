شكرا لقرائتكم وثائق مسربة.. هؤلاء على "قوائم موت" العصائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‏أصدرت ميليشيات عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، قوائم بأسماء الصحافيين والناشطين الذين دعموا التظاهرات في العراق، وفق ما أفادت مصادر الأربعاء.

وتضم القوائم أسماء أكثر من 700 شخص داخل وخارج العراق، بحسب المصادر، التي أكدت أن جميعهم أصبحت حياتهم مهددة بالخطر.

الوثائق المسربة

يذكر أنه في 6 ديسمبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين، استهدفت كلاً من: قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، وهو أحد زعماء الميليشيا.

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كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في "الحشد الشعبي"، الذي يضم فصائل مسلحة ويهيمن عليها ميليشيات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

الوثائق المسربة

إلى ذلك امتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.