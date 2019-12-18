مخزومي التقى دريان: أكد لي ان دار الفتوى مفتوحة لأي شخص يكلّف تشكيل الحكومة

لفت النائب فؤاد مخزومي في تصريح من ​دار الفتوى​ اثر لقائه المفتي عبداللطيف دريان إلى ان " المفتي دريان أكد لنا ان دار الفتوى مفتوحة لأي شخص يكلّف تشكيل الحكومة".

وأشار إلى ان "الوضع لم يعد يحتمل ونحن نأمل ان تحصل الاستشارات النيابية غدا". وأكد ان " رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحيريري ليس مرشحي لتشكيل الحكومة، لأن المنظومة من العام 1990 أوصلتنا إلى الهخراب".

ودعا مخزومي، الحريري إلى ان يمشي باسم نواف سلام، معبرا عن تخوفه من تجيل الاستشارات النيابية.