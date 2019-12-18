افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، ترأس اجتماعا ل​مجلس الامن الفرعي​ في الجنوب في ​سراي صيدا​ الحكومي، بحضور قادة الاجهزة القضائية والامنية والعسكرية، حيث جرى تقييم الوضع الامني في ​مدينة صيدا​ ومنطقتها خاصة والجنوب عامة على ضوء الحراك الاحتجاجي منذ ثلاثة وستين يوما، وسط بحث باتخاذ المزيد من الاجراءات لقطع الطريق على أي توتير ميداني بعد الاعتداء الذي تعرضت له خيم "​المحتجين​" في "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا" منذ يومين. ومن المتوقع ان يصدر عن الاجتماع بيان رسمي فور انتهائه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجنوب ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.