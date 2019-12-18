الجيش: أعمال شغب بطرابلس وكورنيش المزرعة وتوقيف أشخاص بعدد من المناطق

اعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "حوالى ​الساعة​ 4.00 من فجر اليوم، أقدم عدد من الأشخاص يستقلّون دراجات نارية على التجمع أمام منزل مفتي طرابلس و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، وقاموا بارتكاب أعمال شغب وتحطيم للأملاك، مطلقين شعارات نابية، ثمّ أقدموا على إلقاء زجاجات حارقة على ​شجرة الميلاد​ في مستديرة النيني، ما أدى إلى اشتعالها. على الفور، دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ أماكن تواجد هؤلاء الأشخاص في ​مدينة طرابلس​ وأوقفت كلاً من (ع.ع)، (م.ع)، (ح.ج) و(أ.م) مع دراجاتهم".

وذكر البيان انه "عند الساعة 5.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعوين (م.ش) و(م.م) لحيازتهما أسلحة و​مخدرات​، والمدعو (أ.ن) والسوري (ن.ع) لقيامهم بتاريخ سابق على ​إطلاق النار​ باتجاه مواطنين وإصابتهم، ومحل لبيع ​الهواتف الخليوية​ في ميناء طرابلس".

كما تدخّلت قوى من الجيش وعالجت توتراً في منطقتي ​كورنيش المزرعة​ و​بربور​ على خلفية نزع صور، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.