جبق:لا آخذ على عاتقي ان يبقى الوضع الصحي بأمان ان لم تحل ازمة الدولار

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق بعد لقائه وفداً من الجمعية التأسيسية للمستلزمات الطبية إلى انه "الفارق بسعر صرف الدولار يؤثر على قطاع الاستيراد وهذا يؤثر على اللبنانيين ولكن حلّ هذا الأمر ليس سهلاً بالوقت الحاضر". وأضاف "سبق وقلنا ان كل شهر سيمر علينا سنفقد اكثر الادوات الطبية والشعب اللبناني يعيش يومياً بقلق".
وطمأن الناس "ان كل الامور مؤمّنة ولكن لا آخذ على عاتقي ان يبقى الوضع الصحي بأمان ان لم تحل ازمة الدولار والمصارف".
وأوضح انه "اتفقنا مع مصرف لبنان ان يؤمن 50 بالمئة من الشركات بالسعر الرسمي و50 بالمئة من السوق وعلى مصرف لبنان أن يعطي توجيهات للمصارف أن يلتزموا بالفوائد التي اتفقنا معهم".
وأعلن انه هناك مصارف كثيرة ترفض فتح اعتمادات للشركات المستوردة للمستلزمات الطبية والامر يحتاج الى حلّ مع مصرف لبنان لاصدار التعاميم اللازمة لتلتزم المصارف بالاتفاق".
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