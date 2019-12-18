حرب: المعادلة اليوم باسيل والحريري اما سويا داخل الحكومة او سويا خارجها

اشار النائب السابق ​بطرس حرب​ الى ان هناك توجه لاعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ل​رئاسة الحكومة​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يعمل في هذا الاتجاه. واوضح انه بعهد الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ تعطل البلد في عهده عامين لتوزير ​جبران باسيل​ واصبح هذا الموضوع عرف، وحين نحترم احكام ​الدستور​ تتغير الاوضاع كلها، واذا لم نحترم الدستور حتى لو تشكلت الحكومة لن تنجح وسنعود الى ​الفساد​.

واعتبر حرب في حديث تلفزيوني، ان التقليد الدستوري لا يخالف النص الدستوري، وانا اتمنى ان تكون ​حكومة تكنوقراط​، ولكن هناك جانب سياسي يجب الالتفات به.

واوضح ان ​التيار الوطني الحر​ قام بحرب قوية لانتخاب ​الرئيس ميشال عون​ لادارة العهد القوي، معتبرا ان التيار الوطني الحر يقوم بمناورة بإعلانه الذهاب للمعارضة، لافتا الى ان المعادلة اليوم باسيل والحريري اما سويا داخل الحكومة او سويا خارجها.