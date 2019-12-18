حرب: المعادلة اليوم باسيل والحريري اما سويا داخل الحكومة او سويا خارجها

اشار النائب السابق بطرس حرب الى ان هناك توجه لاعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل في هذا الاتجاه. واوضح انه بعهد الرئيس السابق ميشال سليمان تعطل البلد في عهده عامين لتوزير جبران باسيل واصبح هذا الموضوع عرف، وحين نحترم احكام الدستور تتغير الاوضاع كلها، واذا لم نحترم الدستور حتى لو تشكلت الحكومة لن تنجح وسنعود الى الفساد.
واعتبر حرب في حديث تلفزيوني، ان التقليد الدستوري لا يخالف النص الدستوري، وانا اتمنى ان تكون حكومة تكنوقراط، ولكن هناك جانب سياسي يجب الالتفات به.
واوضح ان التيار الوطني الحر قام بحرب قوية لانتخاب الرئيس ميشال عون لادارة العهد القوي، معتبرا ان التيار الوطني الحر يقوم بمناورة بإعلانه الذهاب للمعارضة، لافتا الى ان المعادلة اليوم باسيل والحريري اما سويا داخل الحكومة او سويا خارجها.
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