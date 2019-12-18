شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان تعد تقريرا عن حقل "ظهر" وتقترح تكريم شباب المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن أن اللجنة تقوم حاليا بإعداد تقرير شامل عن زيارتها الميدانية لحقل "ظهر" للغاز، مؤكدا ضرورة أن يطلع جميع أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على قصة النجاح الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المشروع الذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى ودور أبطال وبواسل قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا فى هذا المشروع.

ووجه السويدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى إنجاح هذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ قطاع البترول مصريا وإقليميا وعالميا فى توقيت قياسى، مُعلقا على رسالة الرئيس السيسى أمام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والذى انعقد بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، لقادة العالم لإعطاء الفرصة للشباب لمفاتيح القيادة وأنه لا مستقبل بغيرهم، قائلا "رأيناها نحن أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بأعيننا وعلى الطبيعة خلال زيارتنا لحقل ظهر".

وأعرب عن سعادته الغامرة بالتنفيذ الحقيقى وعلى أرض الواقع من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين الشباب ومنحه الفرصة الكاملة لتولى المناصب والمواقع القيادية داخل قطاع البترول.