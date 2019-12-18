شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "شباب البرلمان": توصيات منتدى شباب العالم خارطة طريق لمستقبل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى شباب العالم الذى انعقد برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية واعتبرها خارطة طريق لمستقبل الشباب في العالم. وأكد حسين، أهمية توصية قيام الأكاديمية الوطنية لوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة والدعوة لمبادرة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى 2021 لخلق مليون وظيفة وإطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة. Advertisements كما " أشاد "حسين" بتوصية المنتدى بدعوة الأمم المتحدة لتبنى بروتوكول دولى لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعى وإطلاق مبادرة عالمية كمنصة لاحتضان ابداعات منتدى الشباب عبر إقامة معرض رسمى حتى يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية من بيئاتهم، مطالبا من المجتمع الدولى والأمم المتحدة ودول العالم بالإسراع فى تنفيذ توصيات المنتدى.

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