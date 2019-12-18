شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية: كفاية فرانكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سولاف درويش، بسرعة مناقشة مشروع قانون النهوض باللغة العربية وحمايتها، الذى تقدمت به فى دور الانعقاد قبل الماضى، مشددة على ضرورة خروجه للنور خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على اللغة ومفرداتها، بالتزامن مع اليوم العالمى للغة العربية.

وأوضحت درويش، أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على الهوية العربية، وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وأن يكون هذا الأمر إلزاما وليس اختياريا، خاصة وأن الدستور نص فى المادة الثانية على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع تهدف أيضا، للحفاظ على السيادة الوطنية للغة، بعدما شهدت الأخيرة تأثير مفردات اللغة باللغات الأخرى، وحرص البعض على تعلم اللغات الأجنبية واهمال اللغة العربية العريقة، التى تعد أعظم اللغات على مستوى العالم، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع لحماية ونهوض اللغة العربية.

واستكملت عضو البرلمان، أن اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، ولهذا وجب حمايتها وتنمية استعمالها، من خلال الحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، لافته، إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن مجمع اللغة العربية في الحفاظ على سلامة اللغة، غير مُلزمة لغيره من الجهات المختلفة، مما انعكس على استعمال اللغة فى هذه المؤسسات، ويجب تضافر الجهود للحفاظ على اللغة العربية.

وشددت درويش، على ضرورة تدشين دورات تثقيفية وتدريبية للقائمين على تعليم اللغة العربية فى مختلف المجالات والقطاعات، ليكونوا مؤهلين لتعليم النشئ الجديد صحيح مفردات اللغة، وتكون العربية هى اللغة الرسمية فى كافة المحافل والمكاتبات الرسمية، وعلى شاشات الفضائيات، وعدم السماح لم لا يجيدون التحدث بطلاقة بها من ممارسة عمل قد يؤثر على المجتمع فى الحديث باللغة العربية السليمة، متابعة: كفاية فرانكوا..ده شوه اللغة العربية".

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ويحتفل العالم اليوم، 18 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمى للغة العربية، وتقرر الاحتفال فى هذا اليوم، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 فى ديسمبر 1973 يوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، مع باقى اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة وهى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهى: الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.