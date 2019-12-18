ينزل فريق الوداد الرياضي اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على رجاء بني ملال بالملعب البلدي بواد زم، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.
ويتطلع الفريق الأحمر إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة، والتي ستمكنه حال تحقيقها من استعادة صدارة جدول الترتيب، بعدما انقض عليها نهضة بركان، بفوزه أمس الثلاثاء، على اتحاد طنجة بثنائية نظيفة.
ويمتلك الوداد 16 نقطة، جمعها الفريق من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، بينما مني بالهزيمة في مباراة واحدة، علما أن النادي مازلت تنقصه مباراتين.
أما رجاء بني ملال، فيبحث عن تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، بعدما تعادل مرة، وانهزم في 7 مناسبات، جعلت الفريق يتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاستعادة صدارة البطولة الاحترافية.. الوداد يحل ضيفا على الرجاء الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.