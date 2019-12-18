“والي بنك المغرب مستاء من بنوك تشاركية تطبق “هوامش ربح منخفضة

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، من خطورة ممارسات بعض البنوك التشاركية التي قال إنها “تطبق شروطا منخفضة” في معاملتها مع الزبناء بهدف كسب حصص أكبر من السوق.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية، نظمها مساء أمس الثلاثاء بالرباط، عقب انعقاد الإجتماع الفصلي، إنه وجه رسالة في الموضوع إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب “GPBM”، نبه فيها إلى خطورة هذه الممارسات على القطاع الناشئ، معتبرا أنها تشكل تقويضا للنظام، وتعرض البنك نفسه للخطر.

وأضاف الجواهري: “أنا لا أطلب التوجه إلى اعتماد هوامش (ربح) ضخمة”، ولكن بالمقابل لا ينبغي للبنك (التشاركي) أن تدفعه الرغبة في توسيع حصته من السوق، إلى تطبيق شروط يمكنها أن تهدد حتى البنك ذاته، وتخل بتوازنه.