طقس الأربعاء.. أجواء باردة مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاربعاء ، أن تكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا والسهول الداخلية، فيما ستكون الأجواء غائمة مع احتمال نزول بقايا من القطرات المطرية بأقصى الشمال الغربي ووسط البلاد خصوصا خلال الصباح و الليلة الموالية. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق ،ومع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح و الليل وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل و سهول المحيط الأطلسي و الواجهة المتوسطية، بالاضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من الشمال أو الشرق فوق الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الغرب أو الجنوب بباقي أرجاء المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 04 درجات بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية و المنطقة الشرقية وما بين 04 و 10 درجات بكل من الواجهة المتوسطية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط و والماس وسوس والجنوب الشرقي و ستكون ما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى و الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و 08 درجة بالمرتفعات وما بين 08 و 14 درجة بالريف وبالمنطقة الشرقية،وما بين 14 و 20 درجة بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط و والماس وسوس والجنوب الشرقي وستكون ما بين 20 و 27 درجة بالاقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج مابين بوجدور وطرفاية وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.