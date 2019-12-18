الرامة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفلت قرية الرامة في منطقة الشاغور، بإضاءة شجرة الميلاد في كنيسة القديس جيواجيوس للروم الأرثوذكس، مساء أمس الثلاثاء.

وشارك في حفل اضاءة شجرة الميلاد، المئات من المحتفلين من الرامة وخارجها، وتولى عرافة الحفل مدير مركز حنا مويس الثقافي، الأستاذ عبود عازر.

وتخلل الحفل إلقاء كلمات معايدة ومباركة من قبل عدد من المشاركين، بالإضافة إلى فقرات موسيقية وفنية من تقديم الفنانين درويش درويش ورنا خوري وسلمى حداد وديالا غندور.

وفي ختام الحفل، جرى الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد وإطلاق الألعاب النارية، والتراتيل الميلادية، ما أضفى أجواء مميزة على الاحتفال.