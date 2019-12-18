طرعان: استخدام مفرقعات وإلقاء حجارة واعتقالات في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجدد الشجار العنيف بين عائلتين في قرية طرعان، فجر اليوم الأربعاء، وجرى فيه إلقاء حجارة واستخدام مفرقعات، ولم يبلغ عن إصابات.

وقال شهود عيان إن الشرطة استُدعيت إلى المكان بقوات معززة وفضت الشجار واعتقلت عددا من المشتبه بهم بالتورط في الشجار.

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وكانت طائفة الروم الكاثوليك، وطائفة الروم الأرثوذكس والطائفة المعمدانية في قرية طرعان، قد قررت بعد استشارة رجال الدين، عدم إجراء المسيرة الاحتفالية التقليدية لعيد الميلاد المجيد والاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد. وجاء هذا القرار نظرا للأوضاع التي تمر بها طرعان.

هذا، ونظمت وقفات احتجاجية، مؤخرا، في أعقاب تجدد الشجار بين عائلتين في القرية وما نتج عنها من أجواء متوترة، خصوصا بعد مقتل الشاب فالح نادر دحلة (36 عاما) الذي توفي يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، متأثرا بإصابته الحرجة إثر إصابته بعيارات نارية تعرّض لها خلال شجار عنيف بين عائلتين، تخلله حرق محلات تجارية وحاويات قمامة وإلقاء حجارة وإطلاق مفرقعات وإطلاق نار بالهواء في طرعان.