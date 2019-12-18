أستراليا تشهد أحرّ يوم في تاريخها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت أستراليا، أمس الثلاثاء، أشد أيامها حرارة منذ بدأ فحص درجات الحرارة في البلاد، في ارتفاع عام لها أدى مؤخرا إلى حرائق هائلة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بدرجة أكبر، مع موجات حارة تشهدها معظم أنحاء البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية أمس الثلاثاء، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 كانون الثاني/ يناير عام 2013.

ووفقا لما ذكرته خبيرة الأرصاد ديانا إيدي، في بيان اليوم الأربعاء، فإن "هناك كتلة هواء ساخن شديدة للغاية. تشير الأرقام الأولية إلى أن الأمس كان أشد الأيام حرارة، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في عام 2013".

وقال مكتب الطقس إن درجات الحرارة في جنوب ووسط أستراليا يوم الخميس قد تصل إلى ما بين 8 و 16 درجة أعلى من المعتاد.

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وارتفعت درجات الحرارة يوم الأربعاء إلى 47.7 درجة مئوية في بيردزفيل ، كوينزلاند ، 46.9 درجة مئوية في ماندورا، أستراليا الغربية ومستويات مماثلة في جنوب ووسط أستراليا.

وكانت أعلى درجة حرارة مُسجلة بشكل موثوق في أستراليا 50.7 درجة مئوية في كانون الثاني/ يناير عام 1960 في بلدة أودناداتا الصحراوية الواقعة في المناطق النائية جنوب أستراليا.

كما تزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أكثر من 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز، وتسببت الحرارة والدخان في زيادة حالات الدخول إلى المستشفى.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة.