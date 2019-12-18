تحويل نائب وقيادي في حماس للاعتقال الإداري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة "عوفر" العسكرية، مساء الثلاثاء، تحويل النائب في المجلس التشريعي عمر القواسمي والقيادي في حركة حماس مازن جمال النتشة إلى الاعتقال الإداري.

وأصدرت المحكمة أمر اعتقال إداري بحق الأسير القواسمي من مدينة الخليل، لمدة 4 شهور.

والقواسمي هو أحد مبعدي مرج الزهور، وأمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله قبل أسبوع مع عدد من قيادات حمـاس في الخليل.

كما أصدرت ذات أمر اعتقال إداري بحق القيادي النتشة من مدينة الخليل، لمدة 4 شهور.

وكان النتشة أمضي 15 عاما في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله قبل أسبوع.

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إلى ذلك، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن العام 2019 يشهد استهدافا واضحا للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الاداري التعسفي، واعتقالهن بدون تهمة وبذريعة الملف السري.

ولفت أبو بكر في بيان صحافي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حولت اليوم الأسيرة شذى حسن (20 عاا) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات.

والأسيرات هن آلاء البشير (23 عاما) من قلقيلية، والأسيرة شروق البدن (25 عاما) من بيت لحم، والأسيرة بشرى الطويل (26 عاما) من رام الله.

ونبه إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلا".