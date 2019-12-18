أحمد المسماري: قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً على أكثر من محور

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أحمد المسماري إن "قوات الجيش تحقق تقدماً على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس"، نافياً وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش.



وتحدث في مقابلة مع قناة العربية أمس الإثنين، عن انهيار وتراجع لقوات الوفاق في إشارة إلى الحكومة التي تتواجد في طرابلس وتدعمها الأمم المتحدة، وقال: "المعركة الآن على تخوم طرابلس، والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".

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وسيطر الجيش الليبي، أمس بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوات الجيش.

وكان وزير الداخلية بحكومة "الوفاق الوطني" فتحي باشاغا سخر، قال في تصريحات من حديث قوات حفتر عن تحقيق تقدم: "حكومة الوفاق متماسكة ولا صحة لأي شائعات تطلق هنا وهناك بشأنها، ووضع الجبهة لدينا متماسك ولم نفقد أية مواقع، والمعنويات عالية جداً"، حسب تعبيره.