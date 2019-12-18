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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. القوات المشتركة تنتزع 150 لغماً حوثياً في منطقة حجر والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
تمكنت وحدة نزع الألغام في القوات المشتركة، اليوم الأربعاء، من نزع 150 لغما حوثيا في مناطق بتار والمشاريح وبجاه بحجر شمالي الضالع.
وذكرت مصادر عسكرية، أن وحدة نزع الألغام في القوات المشتركة تمكنت من نزع 140 لغما متنوعا بين عبوات ناسفة مضادة للدروع والمركبات ، وألغام للأفراد زرعتها المليشيات الحوثية في عدد من مناطق وقرى حجر ،و في باجة ، والمشاريح وبتار.
ولفتت المصادر، إلى أن العمل لازال جاريا في البحث عن المزيد من الألغام الحوثية التي تسببت في قتل وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء.
يشار إلى ان مليشيا الحوثي قامت بزراعة عشرات الالاف من الالغام منذ بداية الحرب باليمن في العام 2015 م .
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