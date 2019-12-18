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مليشيا الحوثي تختطف عددا من قيادات حزب المؤتمر في محافظة حجة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 18 ديسمبر 2019

اختطفت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، عدداً من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة شمال اليمن.

 

وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة، إن مجموعة حوثية على متن ثلاثة أطقم وصلت حجة قادمة من صنعاء.

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وبينت المصادر أن عناصر المليشيات قاموا بمداهمة منازل قيادات مؤتمرية بينهم منزل العميد يحيى أحمد دهشوش المدير السابق لمكتب الأحوال المدنية، ونبيل صوفان نائب مدير مكتب التربية وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية لحزب المؤتمر بالمحافظة.

 

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات اختطفت القياديين المؤتمريين واقتادوهما إلى جهة غير معلومة، كما تسببت في إرهاب الأطفال والنساء.

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