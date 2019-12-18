- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تختطف عددا من قيادات حزب المؤتمر في محافظة حجة والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
اختطفت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، عدداً من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة شمال اليمن.
وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة، إن مجموعة حوثية على متن ثلاثة أطقم وصلت حجة قادمة من صنعاء.
وبينت المصادر أن عناصر المليشيات قاموا بمداهمة منازل قيادات مؤتمرية بينهم منزل العميد يحيى أحمد دهشوش المدير السابق لمكتب الأحوال المدنية، ونبيل صوفان نائب مدير مكتب التربية وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية لحزب المؤتمر بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات اختطفت القياديين المؤتمريين واقتادوهما إلى جهة غير معلومة، كما تسببت في إرهاب الأطفال والنساء.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تختطف عددا من قيادات حزب المؤتمر في محافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.