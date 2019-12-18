شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع حوثي من إب بنيران القوات الحكومية بصعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن عنصرا حوثيا لقي مصرعه في محافظة صعدة.

Advertisements وتحدثت المصادر، عن مصرع أحد عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة شمال اليمن. وبينت المصادر، ان الصريع الحوثي يدعى "يحيى حسين محسن عبدالله الذاري" من أبناء قرية الذاري بعزلة شيزر بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.

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