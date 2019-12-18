اخبار العالم

لهيب الأسعار ينهك سكان مدينة إب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لهيب الأسعار ينهك سكان مدينة إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن الأسعار ترتفع في المحافظة لدرجة أنهكت السكان.

 

Advertisements

 

وبحسب السكان، فإن  لهيب الأسعار يُقزّم رغيف العيش وينهك سكان مدينة إب الذين يعانون من أزمة غاز منزلي خانقة أجبرتهم على الإعتماد على المخابز التي تواصل تقزيم حجم الرغيف في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

وذكرت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي تتخذ من تقزيم وتصغير أحجام رغيف الخبز، وسيلة ابتزاز على مالكي المخابز وفرض جبايات وتكتفي بالإتاوات وتمضي فيما يعاني المواطن من ارتفاع أسعار الخبز ونقص أوزانه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهيب الأسعار ينهك سكان مدينة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا