شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. هونج كونج تحظر الألعاب النارية في الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

قال مجلس السياحة في هونج كونج اليوم الأربعاء إن الألعاب النارية التي من المعتاد إطلاقها عشية العام الجديد في المدينة ستلغى للمرة الأولى في نحو عشر سنوات مع زيادة المخاوف الأمنية بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وكان إطلاق الألعاب النارية يجتذب آلاف السكان والسياح إلى ميناء فيكتوريا، بينما يتم بث العد التنازلي لبدء العام الجديد على الهواء لأنحاء العالم.

وبدأت الاحتجاجات بسبب قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، وبرغم من سحبه استمرت المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة مما أصاب قطاعات السياحة والتجزئة بالشلل وتسبب في إلغاء الكثير من الأحداث الثقافية والرياضية المهمة في الأشهر الماضية.

وقال مسؤولو السياحة إن الألعاب النارية ستستبدل بعرض ضوئي عبر وسائط متعددة يدعى "سيمفونية الأضواء" ويشمل أطول ناطحات سحاب في المدينة مع دقات منتصف الليل.