شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطيين في إطلاق نار على فريق طبي في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
أعلن مسؤول أن مسلحين قتلوا بالرصاص اثنين من رجال الشرطة كانا في مهمة خاصة لحماية فريق طبي للتطعيم ضد شلل الأطفال شمال غربي باكستان اليوم الاربعاء.
وقال فريد خان، وهو ضابط شرطة محلي: "قُتل شرطيان في منطقة دير السفلى في خيبر باختونخوا هذا الصباح".
وأضاف أنه لم يتضح بعد من الذي يقف وراء الهجوم، وأن هناك عملية بحث جارية لإلقاء القبض على المهاجمين.
وأطلقت باكستان أمس الأول الاثنين حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف أكثر من 39 مليون طفل دون سن الخامسة. ويتردد أكثر من 260 ألف فرد من فرق التطعيم ضد شلل الأطفال وموظفي الأمن على المنازل لتطعيم الأطفال.
وانتشر المرض، الذي يسبب الشلل مدى الحياة، في منطقة شمال غرب باكستان الجبلية بالقرب من الحدود الأفغانية، التي ظلت تحت سيطرة المتشددين الإسلاميين لعدة سنوات.
وتم الإبلاغ عن 75 حالة إصابة جديدة على الأقل في مقاطعة خيبر باختونخوا من إجمالي 104 حالات في باكستان.
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