شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يوافق على استحداث «قوة فضائية» والان نبدء بالتفاصيل

وافق الكونجرس الأمريكي، فى تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، والتى بلغت قيمتها 738 مليار دولار، والذى ينص على استحداث "قوة فضائية".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء أنه من المفترض أن يوقع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيز التنفيذ.

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وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا بأغلبية 86 صوتا مقابل 8 أصوات على مشروع القانون ، الذي يمنح أيضا، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة.

يذكر أن قانون الموازنة ينص - حسب القناة - على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل ، ومن المقرر أن يقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية" الذي سيكون تحت تصرف وزير سلاح الجو، ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأن "قيادة الفضاء" التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء.

وأشارت القناة إلى أن الإنفاق العسكري الأمريكي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر الماضي بلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام المالي الماضي.