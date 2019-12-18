شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة مواطنين فلسطينيين من بلدتي العيسوية وسلوان في القدس المحتلة، واستدعى اثنين آخرين للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن جيش الاحتلال داهم منازل للمقدسيين في حي الشهيد عبيد في بلدة العيسوية وفتشها واعتقل كلًا من: محمد مروان عبيد، وفيصل لؤي عبيد، وعلي سفيان عبيد، ويونس سفيان عبيد، ووسيم يونس عبيد، فيما سُلم ذوو الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، بلاغين للتحقيق معهما.

وفي ذات السياق داهم جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود في بلدة سلوان، واعتقل والده بسام وإخوته، يوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.