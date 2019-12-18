شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الفلبين يحصد أرواح 9 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون إن جنوب الفلبين شهد المزيد من التوابع الزلزالية اليوم الأربعاء، فيما ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال القوى الذي بلغت قوته 9ر6 درجات على مقياس ريختر ووقع يوم الأحد إلى تسعة أشخاص.

وسجل المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أكثر من 780 من التوابع بعد زلزال يوم الأحد الذي وقع بالقرب من بلدة ماتاناو في إقليم دافاو ديل سور، على بعد 987 كيلومترا جنوب مانيلا.

وتم تسجيل أقوى هزة أرضية تابعة الساعة الرابعة تقريبا صباح اليوم الأربعاء (2000 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء)، عندما وقع زلزال بقوة 3ر5 درجة جنوب شرق بلدة بادادا. وبعد ذلك بأربع ساعات، وقع تابع آخر بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر في بلدة ماجسايساي، حسبما أعلن معهد فيفولكس.

وحث المعهد السكان على الابتعاد عن المباني الخربة، والتي قد تنهار بسبب الهزات التابعة.