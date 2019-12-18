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ميسي الاول ورونالدو خارج قائمة أفضل 30 لاعبا أوروبيا

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2019-12-18 | 10:19

ميسي الاول ورونالدو خارج قائمة أفضل 30 لاعبا أوروبيا

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نشر المركز الدولي الدراسات السويسري CIES، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمة بأفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2019 وجاء فيها الدولي المصري في المركز الـ29 برصيد 334 نقطة، بينما تصدر الأرجنتيني ليونيل ، أسطورة أفضل لاعبي العالم، بـ 422 نقطة، وهو ما يتوافق مع الجوائز التي حصدها اللاعب مثل "الكرة الذهبية" وغيرها من الألقاب التي انهالت على اللاعب خلال الأيام الماضية.

وأثارت الدراسة الجدل بسبب غياب البرتغالي عن قائمة أفضل 30 لاعبا في أوروبا وفقا لمركز الدراسات الرياضية السويسري CIES، إذ حل نجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي، في المركز 31 برصيد 332 نقطة.


وجاء المغربي كريم زياش لاعب أياكس ثانيا بـ 373 نقطة، أمام البرازيلي دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بـ367 نقطة، وزميليه كيليان مبابي بـ363 نقطة، وآنخيل دي ماريا بـ361 نقطة، اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب في المركز الحادي عشر كأفضل مدافع في القائمة، فيما جاء البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ثامنا كأفضل لاعب خط وسط في القائمة.


كما منح المركز، لقب "المدفعجي" في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال عام 2019 للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق.

وأرجع المركز المتخصص في تحليل أداء اللاعبين السبب لقدرة "الفرعون" المصري الفائقة على التسجيل من خارج منطقة الجزاء بدقة عالية، وكان آخرها هدفه بمرمى واتفورد في الجولة 17 من "البريميرليغ".

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