شركة تكافئ موظفيها بجائزة مالية ضخمة... لن تتوقعوا المبلغ!

فقد قررت الشركة إهداء موظفيها البالغ عددهم 198 شخصا علاوة وصل متوسط قيمتها إلى 50 ألف دولار أميركي، ليبلغ إجمالي المبلغ الذي تم إهدائه للجميع حوالي 10 مليون دولار أميركي، وفقا لموقع "سي إن إن" الأميركي.
وقال رئيس الشركة، لورنس مايكرانتز، في تصريحات لسي إن إن، إن الشركة نجحت في تحقيق هدفها بتطوير 20 مليون فدان من العقارات على مدار 14 عاما "ولهذا أردنا القيام بشيئ لشكر الموظفين لمساعدتنا في تحقيق هدفنا"، على حد تعبيره.
وعبرت واحدة من العاملات بالشركة، ستيفاني ريدغواي، عن عدم تصديقها لما حدث، حيث قالت: "ليس لدي من الكلمات ما يكفي لوصف ما شعرت به، الأمر كان مذهلا وما زلت أشعر بالصدمة، فهو بالتأكيد سيغير حياتي".
حصل كل موظف على مبلغ محدد بما يتناسب مع عدد السنوات التي قضاها في العمل بالشركة، حيث بلغت أعلى مكافأة 270 ألف دولار أميركي.
وعبر مدير الشركة عن سعادته لرؤيته ردود فعل الموظفين قائلا: "لقد كان من أكثر الأشياء المذهلة التي رأيتها في حياتي، حيث غمرت المشاعر الجميع وأخذوا يصرخون ويبكون ويضحكون ويحضنون بعضهم البعض".
وأضاف: "اصطف الجميع لتقبيلنا وتحيتنا وإخبارنا بخططهم لصرف المبالغ التي حصلوا عليها، فهم الآن سيسددون كل ما عليهم من ديون وأقساط".
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