الشرطة الاتحادية: إتلاف 13 صاروخاً في صلاح الدين

أعلن إعلام الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إتلاف 13 صاروخاً في خط اللاين /سامراء بمحافظة صلاح الدين.
وقالت إعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات اللواء الثالث عشر شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير بحثاً عن مخلفات داعش الإرهابي في منطقة خط اللاين/ سامراء".
وأضاف البيان، أنه "تم العثور على على 13صاروخاً مختلفاً، 4 نوع نمساوي و 4 نوع كاتيوشا، بالإضافة إلى 5 نوع spG9، تم التعامل معها ميدانيا من قبل أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة".
وأضاف البيان، أنه "تم العثور على على 13صاروخاً مختلفاً، 4 نوع نمساوي و 4 نوع كاتيوشا، بالإضافة إلى 5 نوع spG9، تم التعامل معها ميدانيا من قبل أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة".
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