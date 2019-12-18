تحدي 'حمل الكرسي' يكشف تفوق النساء على الرجال... فما السبب؟ (فيديو)

تحد جديد انتشر على الانترنت انتشار النار في الهشيم وتسبب في إصابة الرجال بالجنون لأن النساء وحدهن كن قادرات على اجتيازه. يتلخص "تحدي الكرسي #chairchallenge" والذي انتشر عبر تطبيق تيك توك Tik Tok في الانحناء حتى تلمس الرأس الحائط المقابل ثم محاولة سحب الكرسي إلى ناحية الصدر ثم الوقوف باعتدال. يبدو الأمر سهلاً.. اليس كذلك؟.. حسن.. لايبدو الأمر على هذا النحو أبداً بالنسبة للرجال!

وتثير الفيديوهات المنتشرة على الانترنت الدهشة من مدى السهولة الشديدة التي تنفذ بها السيدات ذلك التحدي، فيما يبدو الرجال عاجزون تماماً عن الاعتدال والوقوف قبل أن يفقدوا توازنهم بسبب المحاولات المستمرة للوقوف بشكل مستقيم دون جدوى. وتسبب التحدي في انتشار فيديوهات شديدة الطرافة وتبعث على الضحك من رجال يتمتعون بقدرات بدنية هائلة ويبدون فاقدي الأمل وعاجزين تماماً عن الحركة وكأنهم تحت مفعول السحر، فيما تتخبط جباههم في الحائط. ووفقًا لجيريمي جونسون - وهو مدرس علوم وفيزياء متمرس - فإن الأمر كله يتعلق بمركز الكتلة. Advertisements

وكتب جونسون موضحا في مدونة على الانترنت: "من المثير للاهتمام أن العديد من الفتيات يمكنهن إكمال هذا التحدي بنجاح، في حين أن معظم الرجال لا يستطيعون ذلك. لماذا؟ الأمر كله يتعلق بمركز الكتلة في جسم كل من الرجال والنساء. بحسب ما ذكر موقعا "آي نيوز" و"ميرور" البريطانيان. ويتابع جونسون: إن مركز الكتلة بالنسبة لمعظم الفتيات يقع تحت الوركين، في حين يتواجد هذا المركز عند الذكور أعلى من ذلك بكثير. لذلك، بالنسبة لمعظم البنات، يكون مركز الكتلة أثناء الانحناء على الكرسي فوق أقدامهن ما يجعل الوضع مثالياً لأداء حركة الاعتدال، بينما يكون مركز الكتلة بالنسبة لمعظم الأولاد فوق الكرسي ما يجعله بعيداً عن إمكانية تحقيق التوازن."

لكن علماء آخرون ذكروا سبباً إضافياً قد يبدو أكثر منطقية وهو حجم "الحذاء"، فعادة ما يكون لدى النساء أقدام أصغر من الرجال، مما يعني أن خطواتهن الثلاثة إلى الخلف تجعلهن أقرب إلى الحائط بعكس الرجال، الأمر الذي يجبر الرجال على الميل أكثر نحو الحائط ما يجعل حركة الاعتدال أكثر صعوبة، والدليل أن بعضهم نجح في اجتياز التحدي بالفعل.