تحدي 'حمل الكرسي' يكشف تفوق النساء على الرجال... فما السبب؟ (فيديو)

تحدي جديد انتشر على الانترنت بين الرجال والنساء يتخلص في حمل كرسي صغير من وضع الانحناء. المثير في الأمر أن كافة الرجال بمختلف القدرات الرياضية فشلوا تماماً في التحدي! فما السبب؟
يتلخص "تحدي الكرسي #chairchallenge" والذي انتشر عبر تطبيق تيك توك Tik Tok في الانحناء حتى تلمس الرأس الحائط المقابل ثم محاولة سحب الكرسي إلى ناحية الصدر ثم الوقوف باعتدال. يبدو الأمر سهلاً.. اليس كذلك؟.. حسن.. لايبدو الأمر على هذا النحو أبداً بالنسبة للرجال!
وتسبب التحدي في انتشار فيديوهات شديدة الطرافة وتبعث على الضحك من رجال يتمتعون بقدرات بدنية هائلة ويبدون فاقدي الأمل وعاجزين تماماً عن الحركة وكأنهم تحت مفعول السحر، فيما تتخبط جباههم في الحائط.
ووفقًا لجيريمي جونسون - وهو مدرس علوم وفيزياء متمرس - فإن الأمر كله يتعلق بمركز الكتلة.
ويتابع جونسون: إن مركز الكتلة بالنسبة لمعظم الفتيات يقع تحت الوركين، في حين يتواجد هذا المركز عند الذكور أعلى من ذلك بكثير. لذلك، بالنسبة لمعظم البنات، يكون مركز الكتلة أثناء الانحناء على الكرسي فوق أقدامهن ما يجعل الوضع مثالياً لأداء حركة الاعتدال، بينما يكون مركز الكتلة بالنسبة لمعظم الأولاد فوق الكرسي ما يجعله بعيداً عن إمكانية تحقيق التوازن."
لكن علماء آخرون ذكروا سبباً إضافياً قد يبدو أكثر منطقية وهو حجم "الحذاء"، فعادة ما يكون لدى النساء أقدام أصغر من الرجال، مما يعني أن خطواتهن الثلاثة إلى الخلف تجعلهن أقرب إلى الحائط بعكس الرجال، الأمر الذي يجبر الرجال على الميل أكثر نحو الحائط ما يجعل حركة الاعتدال أكثر صعوبة، والدليل أن بعضهم نجح في اجتياز التحدي بالفعل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.