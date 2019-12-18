شاهد: فنانة أمريكية تتلو 'آية الكرسي' بصوت مدهش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فنانة أمريكية وهي تقرأ سورة "الكرسي" بطريقة مميزة ومن دون أي خطأ. ظهرت الفنانة جينيفر جراوت وهي تتلو القرآن بإتقان لا سيّما أنها لا تجيد التحدث باللغة العربية. وكانت جينيفر جراوت قد شاركت في برنامج "أراب غوت تالنت" بموسمه الثالث عام 2013، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية، مؤكدةً أنها لا تجيد اللغة العربية وأنها تحفظ الكلمات. واستطاعت جروات التأهل لمراحل متقدمة من البرنامج حيث نالت شهرة واسعة.

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