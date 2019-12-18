150 نائبا يتفقون على رفض أي مرشح من الاحزاب ويرسلون مجموعة اسماء الى صالح

كشف عضو في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن اجتماع يعقده 150 نائبا لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الاحزاب، فيما اشار الى أن النواب سيبعثون بمجموعة اسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب الى رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأوضح البديري، أن هذه الرسالة تتضمن رفض النواب الـ 150 القاطع لترشيح او شخصية مرشحة من احزاب او كانت تعمل بالسلطتين التشريعية او التنفيذية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.
واضاف البديري، أن النواب سيعملون على ارسال اسماء عدد من المرشحين المستقلين والبعيدين عن المحاصصة وممن تنطبق عليهم مواصفات ما تطالب به الجماهير الى رئيس الجمهورية، وترك الخيار له لاختيار الانسب منهم.
وكان مصدر نيابي، قال في حديث سابق لـ الخليج 365، امس الثلاثاء إن "تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء".
يشار إلى أن المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة المقبلة بعد قبول استقالة عبد المهدي، تنتهي يوم غد الخميس 19 كانون الاول الحالي.
وقدّم عبد المهدي في 30 تشرين الثاني الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
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