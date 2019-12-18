دراسة استقصائية: الأزواج في اليابان يعيشون سويا كأصدقاء وأخوة

وجدت دراسة استقصائية وطنية عن اتجاهات الأسرة أنه على الرغم من أن حوالي 90٪ من الأزواج اليابانيين يتناولون العشاء معًا، إلا أن ربعهم فقط يمارسون العلاقات الزوجية الحميمة بانتظام أو في بعض الأحيان. صورة العلاقات التي تنبثق من الدراسة الاستقصائية، التي أجراها المعهد القومي لبحوث السكان والضمان الاجتماعي كل خمس سنوات، هي أن الأزواج المتزوجين أصدقاء حميمون ولكن ليسوا عشاق.

ومن بين حوالي 90٪ ممن قالوا إنهم يتناولون العشاء مع زوجاتهم، أفاد 72.8٪ بأن هذا يحدث ”غالبًا“، مما يجعله النشاط المشترك الوحيد الذي يشارك فيه أكثر من 50٪ من المجيبين في كثير من الأحيان.

وعلى العكس من ذلك، فإن عدد أولئك الذين أبلغوا أنهم لم يبدوا أبدًا أي علاقة جسدية أو يمارسون علاقات جنسية تجاوزوا عددهم. على وجه الخصوص، قال 4.5٪ فقط من الأزواج إنهم غالباً ما يمارسون الجنس، مقابل 52.6٪ لا يمارسون الجنس على الإطلاق.

في جميع الفئات العمرية، قال حوالي 80٪ إلى 90٪ من الأزواج الذين شملهم الاستطلاع إنهم تناولوا العشاء معًا، ولكن فقط بين أولئك الذين كانت الزوجة تبلغ من العمر 29 عامًا أو أقل، فاق عدد الذين أقاموا علاقات جنسية بين أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

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