انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت سيارة مفخخة، الأربعاء، في ريف رأس العين الغربي شمال شرقي سوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال مراسلة وكالة الأنباء السورية، إن سيارة مفخخة انفجرت بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي.

ولم تكشف الوكالة عما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ووقعت مرارا تفجيرات بسيارات ملغومة في مناطق مدنية مزدحمة في بلدات أغلب سكانها من العرب قرب الحدود مع تركيا التي تخضع لسيطرة قوات مدعومة من تركيا.

Advertisements

وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدوانا تركيا، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح مئات الآلاف من السوريين.

وقوبل العدوان التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.