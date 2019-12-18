محتجون عراقيون يعاودون قطع الطرق أمام الحقول النفطية في البصرة

عاود محتجون عراقيون، الأربعاء، التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة 550 كلم جنوب العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير فرص للعمل.



وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغربي القرنة.

وأضاف الشهود أنهم نظموا اعتصاما ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول.

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ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية.

وأوضح الشهود أن "المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم".

وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم أن تكون المظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية.

وتسعى السلطات العراقية بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية للبحث عن فرص لتعيين العاطلين كلما سنحت الفرص من أجل حل أزمة البطالة.

تجدر الإشارة إلى أن قطع الطرق للمنشآت النفطية بالعراق لا يؤثر في المجمل على عمليات الإنتاج والتصدير كونها تقع خارج المجمعات.