مقتل جنديين إندونيسيين في هجوم لانفصاليين بإقليم بابوا

قال متحدث عسكري اليوم الأربعاء إن جنديين قتلا بالرصاص في إقليم بابوا أقصى شرق إندونيسيا في كمين نصبه متمردون انفصاليون أثناء نقل بضائع إلى قرية بمنطقة نائية.

ويشهد إقليم بابوا صراع تقوده منذ عقود حركة انفصالية ممزقة وضعيفة التسليح في الغالب.

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وأكد محمد عيدي مسؤول المخابرات في وحدة للقوات الخاصة أن المتمردين شنوا الهجوم بينما كان الجنود وسكان المنطقة ينقلون سلعا استعدادا لاحتفالات نهاية العام من قاعدة طائرات هليكوبتر إلى قرية كولابا في منطقة إنتان جايا.

وأضاف في بيان أن وعورة التضاريس وسوء الأحوال الجوية وضعف الاتصالات في المنطقة تعرقل عملية إجلاء الضحيتين، وأن الجنود يحرسون القرية حاليا لتأمين السكان.

وكان إقليم بابوا، الغني بالموارد الطبيعية، مستعمرة هولندية في السابق، وانضم إلى إندونيسيا بعد استفتاء أيدته الأمم المتحدة في عام 1969.

وتعاني المنطقة منذ ذلك الحين من صراع انفصالي محدود.