القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن القضاء العراقي، الأربعاء، أن هيئات التحقيق أطلقت سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى الآن.
وقال إعلام القضاء -في بيان صحفي- إن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا المظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى صباح اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف البيان أن هناك 107 موقوفين مازال التحقيق جاري معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون -بحسب ما وصف البيان-.
وتشهد المدن العراقية مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 2700 من المتظاهرين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.