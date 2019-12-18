إطلاق سراح 2700 من المتظاهرين في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن القضاء العراقي، الأربعاء، أن هيئات التحقيق أطلقت سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى الآن.

وقال إعلام القضاء -في بيان صحفي- إن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا المظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى صباح اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف البيان أن هناك 107 موقوفين مازال التحقيق جاري معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون -بحسب ما وصف البيان-.

وتشهد المدن العراقية مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.