التشكيل المتوقع ومعلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة كلاسيكو الأرض والتي تجمع ببن فريقي برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة، من الدوري الإسباني الممتاز.



وتقام المباراة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد

يعلق على المباراة، التونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا، بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونج.

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الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.

بينما يدخل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ميندي، سيرجيو راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي.

الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما.

ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.