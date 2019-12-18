مراد دعا المفتي دريان لاعتزال السياسة والعودة إلى مقامه الجامع

رأى الوزير في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد ان "تخطي سماحة مفتي ​الجمهورية​ الشيخ عبداللطيف دريان لدوره الديني ومخالفته الأعراف والأصول الدستورية وضرب ​الطائف​، تفرض علينا دعوته لاعتزال ال​سياسة​ والعودة إلى مقامه الجامع بعد أن حصد الخيبة والفشل من قراره المنحاز وأوصلنا إلى ما نحن فيه. ف​دار الفتوى​ دار الكل ليس البعض ولو كان كثيرا.

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