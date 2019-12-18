الريجي: لتسهيل عملية تسديد مستحقات المزارعين لدى المصارف

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنه "بناء على الشكاوى التي وردتها عن معاملة المصارف لمزارعي التبغ والتنباك، من خلال تقسيط تسديد مستحقاتهم، بادرت إلى إجراء سلسلة اتصالات لحلّ هذه المسألة، ووجّهت كتباً في هذا الشأن الى حاكم مصرف لبنان وإلى كلّ المصارف التي يتعامل معها المزارعون".
وطلبت "الريجي" في هذه الكتب "تسهيل عملية تسديد مستحقات المزارعين لدى المصارف، وعدم تقسيط هذه المبالغ المتواضعة، والتوقف عن تحميل المزارعين حسوماً مالية غير منطقية، والحفاظ على كرامات هذه الشريحة الكادحة من المجتمع اللبناني".
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