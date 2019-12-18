الريجي: لتسهيل عملية تسديد مستحقات المزارعين لدى المصارف

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" أنه "بناء على الشكاوى التي وردتها عن معاملة ​المصارف​ ل​مزارعي التبغ​ والتنباك، من خلال تقسيط تسديد مستحقاتهم، بادرت إلى إجراء سلسلة اتصالات لحلّ هذه المسألة، ووجّهت كتباً في هذا الشأن الى حاكم ​مصرف لبنان​ وإلى كلّ المصارف التي يتعامل معها ​المزارعون​".

وطلبت "الريجي" في هذه ​الكتب​ "تسهيل عملية تسديد مستحقات ​المزارعين​ لدى المصارف، وعدم تقسيط هذه المبالغ المتواضعة، والتوقف عن تحميل المزارعين حسوماً مالية غير منطقية، والحفاظ على كرامات هذه الشريحة الكادحة من ​المجتمع اللبناني​".