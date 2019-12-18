رفول: لا حكومة تمشي في البلد إلا حكومة تكنو-سياسية

لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​، ​بيار رفول​ في حديث إذاعي إلى ان "​الرئيس ميشال عون​ كان يعي انه سنصل إلى هنا بموضوع الاستشارات وكان يعلم انه لا يمكننا ان نكلف شخصا ويقبى سنة من دون تأليف ​الحكومة​".

وأكد ان "الأغلبية اليوم لا ترضى بطرح رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لأنه ليس منطقيا"، لافتا إلى ان "الحكومة استقالت منذ أكثر من شهر ونصف ورئيسها لم يدعُ إلى جلسة واحدة لتخفيف الوضع المأساوي الذي نعيشه".

وشدد على ان "​الاكثرية​ لا تريد الحريري وهو لا يقتنع بهذا الأمر، وهو قال انه لا يريد ​تشكيل الحكومة​ ودعا لتكليف غيره ورأينا ماذا فعل بغيره". وشدد على ان "لا حكومة تمشي في البلد إلا حكومة تكنو-سياسية والجميع يجب ان يوافق عليها من أجل اعطائها الدعم، ولا يمكن للحريري ان يكون رئيس ​حكومة تكنوقراط​".