رفول: لا حكومة تمشي في البلد إلا حكومة تكنو-سياسية

لفت مستشار رئيس الجمهورية، بيار رفول في حديث إذاعي إلى ان "الرئيس ميشال عون كان يعي انه سنصل إلى هنا بموضوع الاستشارات وكان يعلم انه لا يمكننا ان نكلف شخصا ويقبى سنة من دون تأليف الحكومة".
وأكد ان "الأغلبية اليوم لا ترضى بطرح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لأنه ليس منطقيا"، لافتا إلى ان "الحكومة استقالت منذ أكثر من شهر ونصف ورئيسها لم يدعُ إلى جلسة واحدة لتخفيف الوضع المأساوي الذي نعيشه".
وشدد على ان "الاكثرية لا تريد الحريري وهو لا يقتنع بهذا الأمر، وهو قال انه لا يريد تشكيل الحكومة ودعا لتكليف غيره ورأينا ماذا فعل بغيره". وشدد على ان "لا حكومة تمشي في البلد إلا حكومة تكنو-سياسية والجميع يجب ان يوافق عليها من أجل اعطائها الدعم، ولا يمكن للحريري ان يكون رئيس حكومة تكنوقراط".
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