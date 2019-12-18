النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة ومستعمرة المطلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ مرورا ب​بوابة فاطمة​، وتزامن ذلك مع قيام دوريات إسرائيلية أخرى تقوم بدوريات اخرى على الطرقات الترابية في البساتين المحيط بالمجلة جنوبا قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع.

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